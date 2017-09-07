مسؤول روسي: العاهل السعودي يزور موسكو الشهر المقبل

موسكو - (أ ش أ):

كشف يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، عن أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيقوم بزيارة إلى روسيا، في النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس، عن أوشاكوف، ردا على سؤال صحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الشرق الأقصى الروسي قوله إن :"الزيارة منتظرة في بداية أكتوبر المقبل".

وأكدت موسكو أنها تأمل في أن يزور الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز روسيا قريبا، وذلك بعد أن تحدثت مصادر دبلوماسية عن تحديد موعد الزيارة في النصف الأول من الشهر المقبل.

وكان السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف قد تحدث في وقت سابق عن الإعداد لهذه الزيارة دون أن يكشف عن موعد محدد لها.