بالصور- جولة تفتيشية مفاجئة لمدير أمن المنيا على مقار شرطية وكنسية

المنيا ــ ريمون الراوي:

أجرى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، جولة تفتيشية صباح اليوم الخميس، على مقار شرطية، تضمنت مركزا لتدريب الشرطة، ومقرًا لشرطة المسطحات، وإدارة قوات الأمن، بالإضافة إلى المرور على عدد من المنشآت الكنسية وإبداء ملاحظات على تأمينها.

وبدأت الجولة المفاجئة لمدير الأمن بزيارة لمركز لتدريب الشرطة، لمتابعة العام التدريبي، وأكد ضرورة الارتقاء بمستوى التدريب لأعضاء هيئة الشرطة، ليصبح الشرطي بالصورة المثلى لحماية أمن ومقدرات الوطن.

وأثناء مرور مدير الأمن على إدارة قوات الأمن وقسم شرطة المسطحات، أوصى بمراعاة تطبيق خطة التأمين.

وأنهي حبيب جولته التفتيشية بتفقد عددا من الكنائس وقوات تأمينها، وأثناء وقوفه مع أعضاء قوات التأمين، أوصى بضرورة توسيع دائرة الاشتباه، وضرورة المرور على الأضلاع المحيطة بالكنائس من جميع الجهات.

وشدد مدير الأمن على تفعيل نقطة الفرز المتقدمة، وتتمثل في البوابات الإلكترونية وعناصر التفتيش، على أن تكون على مسافة 20 متر من البوابة الرئيسية للكنائس، لإضفاء مزيدا من التأمين.