الجبلاية توضح إمكانية زيادة أعداد جماهير الأهلي أمام الترجي (فيديو)

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قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن النادي الأهلي لم يطالب رسميًا حتى الآن، زيادة عودة جمهوره في مواجهة الترجي التونسي، موضحًا أن هناك موافقة مبدئية من الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع قابلين للزيادة، خاصة أن الفريق الأحمر يمثل مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان اللواء شيرين شمس، مدير عام النادي الأهلي، قد صرح بأن ناديه سيطلب من وزارة الداخلية حضور 60 ألف مشجع في مباراته أمام الترجي التونسي، أسوة بمباراة المنتخب الوطني الأخيرة أمام أوغندا، التي مرت بنجاح على جميع الأصعدة.

وأشار «سويلم»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يقدمه خالد الغندور على قناة «LTC»، أن هناك جلسة ستجمع بين المهندس هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، وقيادات وزارة الداخلية لوضع ضوابط بشأن عودة الجماهير الأسبوع المقبل.

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وأكد، أن ظهور الجمهور بشكل رائع في مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا، سيكون بداية مبشرة في الطريق لعودة الجماهير مجددًا بشكل تدريجي.