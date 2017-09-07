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المحكمة العليا الأسترالية تجيز استفتاء زواج المثليين

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مصراوي Masrawy

المحكمة العليا الأسترالية تجيز استفتاء زواج المثليين

07:03 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

المحكمة العليا الأسترالية تجيز استفتاء زواج المثليين

سيدني - (د ب أ):

قضت المحكمة العليا الأسترالية، اليوم الخميس، برفض الطعن القانوني على الاستفتاء العام حول زواج المثليين، وقالت إن الاستفتاء قانوني ومن ثم يمكن أن يتم إجراؤه.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول قال في وقت سابق إنه واثق من أن معارضة الاستفتاء لن تنجح.

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي ،والتي أجرتها مؤسسة "جالوب"، أن 64% من الاستراليين يؤيدون المساواة في الحق في الزواج ، وهي أعلى نسبة تظهرها الاستطلاعات على الإطلاق.

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