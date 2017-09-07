كوريا الشمالية تحتفل بتجربتها النووية السادسة

بيونج بانج - (أ ف ب):

أقامت كوريا الشمالية احتفالا شعبيا تكريما للعلماء الذين ساهموا في إجراء أكبر تجربة نووية في تاريخ هذا البلد، وأطلقت الألعاب النارية في سماء بيونج يانج كما خرجت مسيرات حاشدة في المدينة.

وأصطف سكان بيونج يانج في الشوارع الأربعاء لإلقاء التحية على العلماء الذين كانوا داخل حافلات سارت بهم في المدينة، كما تجمع عشرات الآلاف في ساحة كيم ايل-سونغ لتهنئتهم على جهودهم.

وأكدت بيونج يانج، الأحد، أنها أجرت تجربة ناجحة على قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على الصاروخ الباليستي العابر للقارات، ما أثار تنديدا دوليا قويا وفاقم التوترات.

وأحدثت التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية زلزالا بقوة 6,3 درجات، بحسب ما أعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي. وتبعت الزلزال هزة بقوة 4,6 درجات، الأمر الذي أثار أسئلة حول احتمال حصول "انهيار" في موقع الانفجار وانتشار المواد المشعة في الأجواء.

وقال المتحدثون في الاحتفال الشعبي الحاشد إن جيش كوريا الشمالية "سوف يضع حدا لقدر الأمبرياليين الأمريكيين الذين يشبهون العصابات عبر أقوى الضربات الاستباقية التي لا ترحم إذا ما أشعلوا سواء هم أم جحافل الخونة حربا"، كما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.