أخبار عاجلة

8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

ابتسامة عريضة ومعنويات مرتفعة.. مبارك «يٌصيف» مع عائلته في الساحل الشمالي (صورة)

Google+ Print
ابتسامة عريضة ومعنويات مرتفعة.. مبارك «يٌصيف» مع عائلته في الساحل الشمالي (صورة) ابتسامة عريضة ومعنويات مرتفعة.. مبارك «يٌصيف» مع عائلته في الساحل الشمالي (صورة)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رفقة نجله جمال، وحفيدته فريدة، داخل إحدى المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي.

ويقضي الرئيس المخلوع، إبان ثورة 25 يناير، فترة استجمام خلال فصل الصيف بالساحل الشمالي، إذ ظهر خلال الصورة بمعنويات مرتفعة وعلى وجهة ابتسامة عريضة، حاملًا حفيدته على رجليه، داخل سيارة جولف يقودها جمال مبارك.

ويقيم مبارك، في قرية "هاسيندا" بالساحل الشمالي، والتي شهدت إجراءات أمنية غير عادية مع انطلاقة موسم الصيف السياحي، بخلاف الاستعدادات الخاصة على مستوى الطرق والإنشاءات والمناطق المخصصة للتنزه.

شاهد أيضا

حسني مبارك في الساحل الشمالي

وكانت محكمة النقض، قد أسدلت الستار على القضية المشهورة إعلاميًا بـ"قضية القرن"، في مارس الماضي، بعد أن أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير عام 2011.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره