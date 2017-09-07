ابتسامة عريضة ومعنويات مرتفعة.. مبارك «يٌصيف» مع عائلته في الساحل الشمالي (صورة)

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رفقة نجله جمال، وحفيدته فريدة، داخل إحدى المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي.

ويقضي الرئيس المخلوع، إبان ثورة 25 يناير، فترة استجمام خلال فصل الصيف بالساحل الشمالي، إذ ظهر خلال الصورة بمعنويات مرتفعة وعلى وجهة ابتسامة عريضة، حاملًا حفيدته على رجليه، داخل سيارة جولف يقودها جمال مبارك.

ويقيم مبارك، في قرية "هاسيندا" بالساحل الشمالي، والتي شهدت إجراءات أمنية غير عادية مع انطلاقة موسم الصيف السياحي، بخلاف الاستعدادات الخاصة على مستوى الطرق والإنشاءات والمناطق المخصصة للتنزه.

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وكانت محكمة النقض، قد أسدلت الستار على القضية المشهورة إعلاميًا بـ"قضية القرن"، في مارس الماضي، بعد أن أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير عام 2011.