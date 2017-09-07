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ساويرس يعلق على إبادة مسلمي الروهينجا: اضطهاد على أساس ديني

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ساويرس يعلق على إبادة مسلمي الروهينجا: اضطهاد على أساس ديني ساويرس يعلق على إبادة مسلمي الروهينجا: اضطهاد على أساس ديني

التحرير

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أبدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، انزعاجه، بسبب الأخبار السيئة حول العالم، سواء كوارث طبيعية أو صراعات وحروب، متطرقًا إلى الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمين في ميانمار (بورما) والذين يتعرضون لعملية إبادة، تاركًا القوس مفتوحًا لإضافة المزيد من الأحداث المؤسفة والمأساوية التي تشهدها شتى بقاع الأرض.

وكتب ساويرس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم: "الأخبار سيئة، إعصار إيرما، وتدمير انتيجوا وسان بارت فى الكاريبي، اضطهاد الروهينجا في ميانمار على أساس ديني، واحتمال حرب نووية في كوريا..".

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ورد رجل الأعمال البارز، في تدوينة، على تعليق أحد متابعيه على التغريدة، يزعم فيه كذب اضطهاد الروهينجا واصفًا بأن ما يتعرضون له "طلع فنكوش"، وأن ما يتردد عن احتمالية اندلاع حرب نووية بقيادة مجرد "تضليل إعلامي"، إذ أبدى ساويرس، تعجبه من مزاعم المتابع، قائلًا بلهجة تحمل نوعًا من السخرية: "طيب كده بقى أقدر أنام وأنا مستريح.. بس صحيني لو أنت طلعت غلطان!".

 

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التحرير

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