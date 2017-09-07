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عشرات المصابين في اشتباكات مع الشرطة بكوريا الجنوبية احتجاجا على نشر صواريخ "ثاد"

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مصراوي Masrawy

عشرات المصابين في اشتباكات مع الشرطة بكوريا الجنوبية احتجاجا على نشر صواريخ "ثاد"

04:11 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

سول - (د ب أ):

أصيب عشرات الأشخاص في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، جراء اشتباكات بين سكان محليين وعناصر من الشرطة، خلال احتجاجات على نشر نظام دفاعي أمريكي مضاد للصواريخ مثير للجدل بالقرب من مدينتهم.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إن حوالى 400 شخص من السكان الرافضين لنشر أربع منصات إطلاق لنظام "ثاد" الدفاعي في قاعدة عسكرية في سيونجو (300 كيلومتر جنوبي سول) اشتبكوا مع الشرطة.

ووفقا ليونهاب، أصيب العشرات من عناصر الشرطة والمتظاهرين بجراح أثناء الاشتباكات.

ويعتقد السكان أن أنظمة "ثاد ستحول مدينتهم إلى هدف رئيسي في حالة قيام بهجوم.

وتأتي منصات الإطلاق الأربع لتضاف إلى منصات إطلاق أخرى تم تثبيتها بالفعل في مارس الماضي.

ويتم نشر ذلك النظام الدفاعي بعد سلسلة من التجارب الباليستية والنووية أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا، بالإضافة إلى تزايد حدة الخطاب بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد .

وأعلنت الصين يوم الأربعاء عن معارضتها نشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج إن "نشر ذلك النظام لن يحل المخاوف الأمنية" وسيعيق بشكل خطير التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

ودعا جينج كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى "الوقف الفوري لعملية النشر" وإزالة المعدات أو مواجهة خطر تفاقم التوترات في شبه الجزيرة.

ويشار إلى أن "ثاد" هو نظام دفاعي مضاد للصواريخ الباليستية صممته الولايات المتحدة.

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