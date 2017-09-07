رئيس بعثة الحج المصرية يعود إلى القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

عاد للقاهرة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، الخميس، قادما من الأراضي المقدسة بعد ترأسه البعثة الرسمية المصرية للحج.

وصل مدبولى على متن طائرة مصر للطيران القادمة من جدة، وقام بتفقد صالة وصول الحجاج للوقوف على الاستعدادات الجارية لاستقبالهم من الأراضي المقدسة.