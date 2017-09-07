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رئيس بعثة الحج المصرية يعود إلى القاهرة

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مصراوي Masrawy

رئيس بعثة الحج المصرية يعود إلى القاهرة

04:08 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

رئيس بعثة الحج المصرية يعود إلى القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

عاد للقاهرة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، الخميس، قادما من الأراضي المقدسة بعد ترأسه البعثة الرسمية المصرية للحج.

وصل مدبولى على متن طائرة للطيران القادمة من جدة، وقام بتفقد صالة وصول الحجاج للوقوف على الاستعدادات الجارية لاستقبالهم من الأراضي المقدسة.

هذا المحتوى من

Asha

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