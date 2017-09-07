أخبار عاجلة

8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

سمير محمود عثمان يعلن الاعتزال: لن أعود إلى التحكيم في مصر نهائيًا

Google+ Print
سمير محمود عثمان يعلن الاعتزال: لن أعود إلى التحكيم في مصر نهائيًا سمير محمود عثمان يعلن الاعتزال: لن أعود إلى التحكيم في مصر نهائيًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الحكم الدولي سمير محمود عثمان، اعتزاله التحكيم نهائيًا، مؤكدًا أن القرار جاء عن بادرة شخصية رغم عدم بلوغه السن القانونية للاعتزال، واصفًا إياه بالقرار الصعب، وأنه جاء بعد "صلاة استخارة".

وأضاف محمود عثمان، خلال حديثه ببرنامج "مع شوبير" على قناة "صدى البلد"، أنه فضل الاعتزال وهو "في قمة أدائه التحكيمي"، وبعد موسم "رائع بالنسبة له على المستوى الشخصي"، مشددًًا على أن توقيت القرار مناسب جدًا، ورغم صعوبته إلا إنه نهائي.

شاهد أيضا

وأبدى حكم الساحة الدولي، تمسكه الشديد بالاعتزال، مؤكدًا أنه لن يعود إلى التحكيم في نهائيًا، حتي لو طلب منه عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، العودة من جديد، خاصة وأن لديه أهداف كثيرة يسعى لتحقيقها، معربًا عن أمنياته في التواجد بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017