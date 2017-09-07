سمير محمود عثمان يعلن الاعتزال: لن أعود إلى التحكيم في مصر نهائيًا

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أعلن الحكم الدولي سمير محمود عثمان، اعتزاله التحكيم نهائيًا، مؤكدًا أن القرار جاء عن بادرة شخصية رغم عدم بلوغه السن القانونية للاعتزال، واصفًا إياه بالقرار الصعب، وأنه جاء بعد "صلاة استخارة".

وأضاف محمود عثمان، خلال حديثه ببرنامج "مع شوبير" على قناة "صدى البلد"، أنه فضل الاعتزال وهو "في قمة أدائه التحكيمي"، وبعد موسم "رائع بالنسبة له على المستوى الشخصي"، مشددًًا على أن توقيت القرار مناسب جدًا، ورغم صعوبته إلا إنه نهائي.

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وأبدى حكم الساحة الدولي، تمسكه الشديد بالاعتزال، مؤكدًا أنه لن يعود إلى التحكيم في مصر نهائيًا، حتي لو طلب منه عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، العودة من جديد، خاصة وأن لديه أهداف كثيرة يسعى لتحقيقها، معربًا عن أمنياته في التواجد بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".