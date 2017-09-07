البيت الأبيض: الملك سلمان يزور أمريكا مطلع 2018

القاهرة - (مصراوي):

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي العاهل السعودي يوم الأربعاء وأنهما اتفقا على أن يزور الملك سلمان البيت الأبيض أوائل العام القادم.

وذكر بيان البيت الأبيض الذي نقلته وكالة رويترز للأنباء، أن الزعيمين ناقشا أيضا في الاتصال الهاتفي "سبل الاستمرار في دفع الأولويات المشتركة بما في ذلك تعزيز الأمن والرخاء في الشرق الأوسط".

وكانت أول زيارة خارجية لترامب بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، إلى السعودية في مايو الماضي وجضر خلالها القمة العربية الأسلامية الأمريكية مع عدد من زعماء وقادة العالم.

وأسفرت زيارة ترامب إلى الرياض عن صفقات اقتصادية أمريكية سعةودية بقيمة تجاوزت 400 مليار دولار.