بالصور- محافظ الإسكندرية: انتشال جثة ثانية من ضحايا عقار محرم بك المنهار

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن قوات الحماية المدنية نجحت في انتشال جثة أحد ضحايا العقار المنهار بمنطقة محرم بك، معلنا رسميا عن حالة الوفاة الثانية إثر انهيار العقار.

وأضاف محافظ الإسكندرية في بيان صحفي، الخميس، إن الجثة لشخص يدعى متولي سليمان محمود سليمان عبد ربه، وشهرته الحاج صالح، ويبلغ من العمر 64 عاما، مبينا أنه تم نقله في سيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة.

وأوضح سلطان أن أعمال رفع الأنقاض مازالت مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، باستخدام المعدات الثقيلة بالمحافظة والحماية المدنية، وذلك بتواجد جميع الجهات المعنية، وتكثيف الأعمال للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن ، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بالكلاب البوليسية للبحث والكشف عن وجود أي متوفين تحت الأنقاض.

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية مساء أمس الأربعاء من انتشال جثة سيدة من تحت أنقاض عقار محرم بك المنهار، فيما لا يزال البحث جاريا عن آخرين من سكان العقار.

وقال شهود عيان لمصراوي إن السيدة تدعى نجوى محمود أحمد حسن سنة، تصادف مرورها أسفل العقار وقت انهياره .

وكان عقار قديم مكون من 5 طوابق رقم 71 شارع المعز مع شارع أمين الرافعي بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية انهار، أمس، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة شخص وجارى البحث عن مفقودين آثنين تحت الأنقاض.