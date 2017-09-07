أخبار عاجلة

8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ الإسكندرية: انتشال جثة ثانية من ضحايا عقار محرم بك المنهار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ الإسكندرية: انتشال جثة ثانية من ضحايا عقار محرم بك المنهار

03:37 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

  • عرض 5 صورة

    faf14ab47b.jpg

  • عرض 5 صورة

    1809e49014.jpg

  • عرض 5 صورة

    5675f4ddb2.jpg

  • عرض 5 صورة

    66467c0dcd.jpg

  • عرض 5 صورة

    60c03159eb.jpg

إعادة الألبوم

الألبوم التالى

"مصراوي" في قرية الجماجم البشرية بأسيوط... وأهالي: "عضم التربة لازم

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن قوات الحماية المدنية نجحت في انتشال جثة أحد ضحايا العقار المنهار بمنطقة محرم بك، معلنا رسميا عن حالة الوفاة الثانية إثر انهيار العقار.

وأضاف محافظ الإسكندرية في بيان صحفي، الخميس، إن الجثة لشخص يدعى متولي سليمان محمود سليمان عبد ربه، وشهرته الحاج صالح، ويبلغ من العمر 64 عاما، مبينا أنه تم نقله في سيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة.

وأوضح سلطان أن أعمال رفع الأنقاض مازالت مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، باستخدام المعدات الثقيلة بالمحافظة والحماية المدنية، وذلك بتواجد جميع الجهات المعنية، وتكثيف الأعمال للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن ، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بالكلاب البوليسية للبحث والكشف عن وجود أي متوفين تحت الأنقاض.

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية مساء أمس الأربعاء من انتشال جثة سيدة من تحت أنقاض عقار محرم بك المنهار، فيما لا يزال البحث جاريا عن آخرين من سكان العقار.

وقال شهود عيان لمصراوي إن السيدة تدعى نجوى محمود أحمد حسن سنة، تصادف مرورها أسفل العقار وقت انهياره .

وكان عقار قديم مكون من 5 طوابق رقم 71 شارع المعز مع شارع أمين الرافعي بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية انهار، أمس، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة شخص وجارى البحث عن مفقودين آثنين تحت الأنقاض.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- حكاية "أرملة" خرجت لشراء الدواء فسقطت أسفل أنقاض عقار محرم

    أخبار

  • بالصور.. إقبال متوسط على مقاهي الإسكندرية لمشاهدة مباراة وأوغندا

    أخبار

  • محافظ الإسكندرية يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقة النهضة الصناعية – صور

    أخبار

  • الحجر الصحي في الإسكندرية يبدأ إجراءات استقبال الحجاج العائدين

    أخبار

إعلان

c25eea4de9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017