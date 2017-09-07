«الفلاحين»: نحتاج 200 جنيه لوقف حرق قش الأرز.. والدولة تعطينا 50 جنيه

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قال فريد واصل، نقيب الفلاحين، إن وزارة البيئة تطرح المكابس لتجميع قشّ الأرز من الفلاحين، ولكن ظاهرة حرقه لازالت مستمرة.

وأضاف واصل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» عبر «التليفزيون العربي»، أن الدولة تُعطي الفلاح 50 جنيه لجمع قشّ الأرز وهذا غير كافي، لأن المزارع يحتاج 200 جنيه من أجل جمعه، ولذلك يتخلص الفلاح منه بالحرق توفيرًا للجهد والمال.

وأكد نقيب الفلاحين، أن الدولة ستحل مشكلة حرق قشّ الأرز لو وفرت مقابل مادي مغري للفلاح، متابعًا: «لازم نشوف مصانع تشتغل في مجال قشً الأرز حتى نقضي تمامًا على ظاهرة الحرق».

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فيما قال أحمد رخا، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البيئي، إن الوزارة حررت 292 محضرًا حرق قشّ الأرز حتى الآن بعد الانتهاء من حصاد 17% فقط من المحصول، موضحًا أن عدد المحاضر في الحدود المقبولة.

وأوضح أن هناك علاقة وطيدة بين المزارع ووزارة البيئة، منوهًا إلى أن الوزارة تقوم بتوزيع المكابس على الفلاحين لمنع انتشار ظاهرة الحرق، وتقوم بتطبيق الغرامات على المزارعين المخالفين، وهذا يحد من الظاهرة.

وتابع: «للأسف بعض الفلاحين يعتقد أن الحرق يفيد التربة وهذا ليس حقيقيًا بالمرة، وبعض الفلاحين عاوزين يخلوا الأرض بسرعة لزراعة محصول آخر ولهذا يقوموا بحرق القشّ توفيرًا للوقت»، مشدّدًا على أن العقوبات ستُطبق على الفلاحين.