مدرب المنتخب: حسام غالي خلص على نفسه (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، إنه يعتبر حسام غالي، نجم النادي الأهلي السابق، والنصر السعودي الحالي، «خلص على نفسه»، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يثق اللاعب في كلامه وقت أزمته مع الجهاز الفني للفراعنة قبل أشهر.

وأضاف «ناجي» خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة «dmc sports»، انه شرح لـ «غالي» كافة تفاصيل الواقعة، وكان عليه أن يثق في كلامه بحكم العشرة الطويلة بينهما، معلقًا «أنا زعلان طبعًا عشان ليا فيه جدًا، واتعاملت معاه من وهو عنده 14 سنة».

شاهد أيضا

وعن عدم مشاركة حسام عاشور مع المنتخب في المباريات، أكد ناجي أنها وجهة نظر فنية خاصة بالمدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، ولا تقلل من نجم الأهلي الذي يقاتل في التدريبات كأى لاعب في الفريق، وأن المنتخب لا يضم لاعب لا يحتاجه.