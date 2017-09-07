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مدرب المنتخب: حسام غالي خلص على نفسه (فيديو)

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مدرب المنتخب: حسام غالي خلص على نفسه (فيديو) مدرب المنتخب: حسام غالي خلص على نفسه (فيديو)

التحرير

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قال أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى الوطني، إنه يعتبر حسام غالي، نجم النادي الأهلي السابق، والنصر السعودي الحالي، «خلص على نفسه»، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يثق اللاعب في كلامه وقت أزمته مع الجهاز الفني للفراعنة قبل أشهر.

وأضاف «ناجي» خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة « sports»، انه شرح لـ «غالي» كافة تفاصيل الواقعة، وكان عليه أن يثق في كلامه بحكم العشرة الطويلة بينهما، معلقًا «أنا زعلان طبعًا عشان ليا فيه جدًا، واتعاملت معاه من وهو عنده 14 سنة».

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وعن عدم مشاركة حسام عاشور مع المنتخب في المباريات، أكد ناجي أنها وجهة نظر فنية خاصة بالمدير الفني الأرجنتيني هيكتور ، ولا تقلل من نجم الأهلي الذي يقاتل في التدريبات كأى لاعب في الفريق، وأن المنتخب لا يضم لاعب لا يحتاجه.

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التحرير

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