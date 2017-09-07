مُتحدث الثقافة: الوزير سيمارس عمله بمكتبه اليوم بعد الأزمة الصحية المفاجئة

كتبت - نسمة فرج:

أكدت سحر المليجي، المستشار الإعلامي لوزير الثقافة حلمي النمنم والمتحدثة باسم الوزارة، استقرار الحالة الصحية له بعد إجراء قسطرة تشخيصية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

ونقل "النمنم" إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، الأربعاء، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث أجرى عملية قسطرة تشخيصية، وتابع الحالة الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان.

وأشارت "المليجي" إلى أن وزير الثقافة سيعود لممارسة مهام عمله من مكتبه غدا الخميس.

كان مصدران أكدا أنه تم التصريح بخروج الوزير من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.