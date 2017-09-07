أخبار عاجلة

8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مُتحدث الثقافة: الوزير سيمارس عمله بمكتبه اليوم بعد الأزمة الصحية المفاجئة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مُتحدث الثقافة: الوزير سيمارس عمله بمكتبه اليوم بعد الأزمة الصحية المفاجئة

01:34 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

مُتحدث الثقافة: الوزير سيمارس عمله بمكتبه اليوم بعد الأزمة الصحية المفاجئة

كتبت - نسمة فرج:

أكدت سحر المليجي، المستشار الإعلامي لوزير الثقافة حلمي النمنم والمتحدثة باسم الوزارة، استقرار الحالة الصحية له بعد إجراء قسطرة تشخيصية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

ونقل "النمنم" إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، الأربعاء، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث أجرى عملية قسطرة تشخيصية، وتابع الحالة الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان.

وأشارت "المليجي" إلى أن وزير الثقافة سيعود لممارسة مهام عمله من مكتبه غدا الخميس.

كان مصدران أكدا أنه تم التصريح بخروج الوزير من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أزمة صحية لوزير الثقافة.. "النمنم" أجرى قسطرة تشخيصية بمستشفى الشيخ

    أخبار

  • ​فاروق حسني: قلادة النيل التي حصل عليها نجيب محفوظ فضة مطلية بالذهب

    أخبار

  • الأنبا إرميا لوزير الثقافة: نشكر جهودكم في إثراء الحياة الثقافية بمصر

    أخبار

  • وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الثاني بالكاتدرائية المرقسية في العباسية

    أخبار

إعلان

e632e168d1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة