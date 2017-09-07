أزمة صحية لوزير الثقافة.. "النمنم" أجرى قسطرة تشخيصية بمستشفى الشيخ زايد

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدران، إن وزير الثقافة حلمي النمنم تعرض لأزمة صحية، نُقل على إثرها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لإجراء الفحوصات والاطمئنان عليه.

وأضافا المصدران لمصراوي، الخميس، أنه تم إجراء قسطرة تشخيصية لوزير الثقافة، وأكدا أن "حالته مستقرة" حاليا.

وأشار المصدران - أحدهما مسؤول بالمستشفى والآخر بوزارة الثقافة وطلبا عدم نشر اسميهما - إلى أن الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة، زار "النمنم" بالمستشفى للاطمئنان عليه، وتابع الفحوصات الطبية مع قيادات المستشفى.

ولفت المصدران إلى أنه تم التصريح بخروج الوزير من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، مضيفين "القسطرة إجراء طبيعي في مثل هذه الحالات الصحية".

ومن المقرر أن يتابع الوزير مهام عمله بمكتبه صباح الخميس، وفقا للمصدران.