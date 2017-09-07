10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير على مسؤولية بلاده تجاه اليهود، وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحل العسكري في الصراع مع كوريا الشمالية لا يمثل الخيار الأول بالنسبة له، ودعا وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، لاعتماد قواعد جديدة لنشر أنظمة الأسلحة التقليدية، مثل الصواريخ والمدرعات والطائرات الموجهة، في أوروبا، وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن أوروبا تنجرف إلى الوراء نحو مناخ سياسي يشبه أجواء ما قبل الحرب العالمية الثانية.

1- الرئيس الألماني: على ألمانيا ضمان أمن اليهود

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في فرنسا في 5 أبريل 2017 (أ ف ب)

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير على مسؤولية بلاده تجاه اليهود، وأضاف: "على ألمانيا ضمان أمن اليهود".

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2- ترامب: الحل العسكري مع كوريا الشمالية ليس "الخيار الأول"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 12 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحل العسكري في الصراع مع كوريا الشمالية لا يمثل الخيار الأول بالنسبة له. وأضاف: "بالتأكيد ليس هذا خيارنا الأول، لكننا سنرى ما سيحدث".

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3- وزير خارجية ألمانيا: أوروبا تتجه نحو "دوامة تسلح" جديدة

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في إربيل بالعراق في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، لاعتماد قواعد جديدة لنشر أنظمة الأسلحة التقليدية، مثل الصواريخ والمدرعات والطائرات الموجهة، في أوروبا. وأضاف: "نحن نتحرك باتجاه دوامة تسلح جديدة وكبيرة".

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4- إردوغان: المناخ السياسي في أوروبا يشبه أجواء ما قبل الحرب العالمية الثانية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء إن أوروبا تنجرف إلى الوراء نحو مناخ سياسي يشبه أجواء ما قبل الحرب العالمية الثانية، وذلك وسط شكوك في أوروبا حول استمرار المفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

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5- وزير داخلية لبنان: أمير "داعش" بالرقة وراء إعدام العسكريين اللبنانيين

وزير الداخلية والبلدبات اللبناني نهاد المشنوق - أرشيفية

أعلن وزير الداخلية والبلدبات اللبناني نهاد المشنوق، أن إعدام العسكريين المختطفين لدى "داعش" نفذّه أمير "داعش" الشرعي في الرقة الملقب بـ"أبو بلقيس"، قبل عامين.

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6- سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: لا يزال "نظام مادورو" يسلب الشعب الفنزويلي حريته

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في واشنطن في 24 أبريل 2017 (أ ف ب)

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، الاربعاء، إن خطط فنزويلا للتحدث أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف، الأسبوع المقبل، تشكل استهزاء بالمجلس، مضيفة: "لا يزال نظام مادورو يسلب الشعب الفنزويلي حريته وازدهاره".

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7- وزير النقل الروسي: لاتوجد ضرورة لفحص التدابير الأمنية في مطار القاهرة الدولي

وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف - أرشيفية

قال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، إنه لاتوجد ضرورة لفحص التدابير الأمنية في مطار القاهرة الدولي، مضيفًا: "أن قرار استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا أصبح في يد الحكومة الروسية".

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8- قرقاش: الجبير كشف كذب قطر عن تقارب السعودية مع طهران

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن نظيره السعودي عادل الجبير، كشف كذب قطر في تصريحاته الأخيرة حول إشاعات التقارب بين المملكة مع طهران.

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9- بوتين: روسيا لن تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيفية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية. وأضاف: "روسيا لا تعترف بالوضع النووي لبيونج يانج".

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10- زعيمة ميانمار عن أزمة "مسلمي الروهينجا": "شوهتها معلومات خاطئة"

زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي - أرشيفية

زعمت أونج سان سوتشي، زعيمة ميانمار، أن الأزمة في ولاية (راخين) التي يسكنها أقلية الروهينجا المسلمة قد شُوهت بـ"المعلومات الخاطئة"، وذلك في أول تصريح لها بشأن أعمال العنف والاضطهاد المتصاعدة الذي يتعرض له "مسلمو الروهينجا".

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