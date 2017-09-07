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ناجي: أداء المنتخب مع كوبر لا يستحق وصفه بالعقيم (فيديو)

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ناجي: أداء المنتخب مع كوبر لا يستحق وصفه بالعقيم (فيديو) ناجي: أداء المنتخب مع كوبر لا يستحق وصفه بالعقيم (فيديو)

التحرير

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قال أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى الوطني، إن البعض يستغل مباريات المنتخب للتنظير وليس للتحليل المنطقي، مشيرًا إلى أن هناك ظروف صعبة تقابل الجهاز الفني، كان آخرها تجمع اللاعبين قبل مواجهة أوغندا بـ 24 ساعة فقط.

وتابع «ناجي» خلال لقائه بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، أن تطور أداء المنتخب يحدث لاحقًا، لكن الهدف الرئيسي هو التأهل لكأس العالم، مضيفًا أن أداء المنتخب مع لا يستحق أن يتم وصفه بالعقيم.

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وتغلب المنتخب الوطني على ضيفه الأوغندي بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين أمس الثلاثاء، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018. 



 

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