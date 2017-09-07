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وزير التربية والتعليم يشدد على سرعة صيانة المدارس في شمال سيناء

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مصراوي Masrawy

وزير التربية والتعليم يشدد على سرعة صيانة المدارس في شمال سيناء

12:48 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

وزير التربية والتعليم يشدد على سرعة صيانة المدارس في شمال سيناء

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

العريش )أ ش أ (

أجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالا عبر الفيديو كونفرانس مع مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، شدد خلاله على سرعة الانتهاء من الصيانة البسيطة والشاملة للمدارس على مستوى محافظة شمال سيناء، وذلك استعدادًا للعام الدراسى الجديد.

وأكد "شوقي"، خلال لقائه مع قيادات مديرية التربية والتعليم في المحافظة، على توزيع المدرسين على المدارس لسد العجز داخل الإدارات التعليمية وتوزيع الكتب على المدارس،مع التنبيه بعدم وجود الكتب فب المخازن وأن يتم توزيعها أولا بأول، وعدم التجارة بالكتب المدرسية مع تفعيل دور المتابعة لهذا الموضوع.

كما أكد الوزير على إسناد منهجين على الأقل للمدرس، مع سرعة إعداد الجداول الدراسية ومتابعة الغياب وتسجيله أولا بأول مع إرسال الغياب يوميا إلى الإدارة التعليمية والمديرية، خاصة طلاب الثانوية العامة والمدارس الفنية.

وطالب الوزير بإعداد لوحة في مكان واضح بالمدرسة مسجلا عليها قيمة المصروفات الدراسية لكل صف، مع تشكيل لجان لتحصيل المصروفات الدراسية حسب الكتاب الدوري، مع عدم التحصيل على ورقة بيضاء أو خارج دفتر التحصيل، وإعطاء ولى الأمر إيصالا بذلك، وأن يتم إغلاق باب المدرسة بعد دخول التلاميذ، مع تحديد مسئول لمقابلة أولياء الأمور والرد عليهم وإنهاء شكواهم.

وحذر الوزير من استخدام العقاب البدني للتلاميذ نهائيا، وأن يتم التواصل مع الجهات المختصة للنظافة حول المدارس وعدم وجود قمامة أو إشغالات حول أسوار المدارس، والتزام المدارس بالجدول المدرسى ومواعيد الفسحة، مع الاهتمام بالنظافة بصفة مستمرة خاصة فناء المدرسة ودورات المياه ونظافتها وتوفير المياه بها .

وأكد الوزير على الإشراف اليومى فى المدرسة ، والتأكد من سلامة الأغذية المدرسية بواسطة لجنة مختصة بها ، وأن يتم توزيعها على الطلاب فى المدرسة .. محذرًا من تحصيل أية مبالغ تحت بند التبرعات وخاصة فى حالة تحويل الطالب من مدرسة إلى مدرسة أخرى أو استقباله .

وشدد على تجديد أعلام الجمهورية التالفة في جميع المدارس واستبدالها بأعلام جديدة وضرورة الالتزام بتحية العلم يوميا خلال طابور الصباح .

ومن جانبها، أكدت المهندسة ليلي مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة على التزام مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس باتباع هذه التعليمات والالتزام بها حرصا على سلامة العملية التعليمية ، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة.

هذا المحتوى من

Asha

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