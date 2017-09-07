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بالأسماء.. إصابة 11 عاملاً في انقلاب "ميكروباص" بطريق السويس - السخنة

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 11 عاملاً في انقلاب "ميكروباص" بطريق السويس - السخنة

12:58 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

أرشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 11 عاملاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق السويس – السخنة، ونقل إسعاف السويس المصابين لمستشفى التأمين الصحي في السويس.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بالحادث، وتبين أن السيارة ميكروباص رقم 5146 أجرة السويس، انقلبت خلال سيرها بالطريق، بالكيلو 35 اتجاه السخنة.

وقال مصدر طبي: "إن المصابين جميهم من محافظة أسيوط، وكانوا متجهين لأحد المواقع العمالية بالسخنة، وأضاف المصدر أن المصابين هم: "علي عبد المنعم عوض، 21 سنه يعاني اشتباه كسر بالقفص الصدري، وسحجات بالجسم، ومحمود همام أحمد 21 سنة، مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى، وسحجات بالجسم كله، ومحمد عز الدين محمد، يعاني اشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومصطفى جمال عبد الناصر، يعاني اشتباه كسر بالعمود الفقري، ويحبي ذكريا كامل، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم".

وأصيب أيضًا "ياسر البرنس محمد - 36 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمد سيد محمد، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع، وأحمد إبراهيم محمد، مصاب بكسر مضاعف بالذراع الايسر، وإسلام أحمد محمد، 21 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، ومحمود زياد ثابت، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

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