محافظ بورسعيد: نسعى لحل مشاكل سكان "الحي الإماراتي"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس: "إن المحافظة تسعى جاهدة لحل مشاكل سكان الحي الإماراتي".

وشدد "الغضبان" على الأجهزة المعنية، خلال لقائه وممثلي سكان الحي من الشباب، على ضرورة انتظام خطوط سير أتوبيسات النقل الداخلي التي تربط الحي بالمدينة، على أن تخرج من خلال حارة الشرطة العسكرية، معلنًا عن تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية يكون مجلس إدارتها من الشباب القاطن بالمنطقة، بجانب تخصيص محلات للحوم والخضار والبقالة سيتم تجهيزها بتمويل من المحافظة.

وطالب المحافظ، مديرية التموين بتوفير الخبز يوميًا من خلال منافذ للبيع لحين الانتهاء من إجراءات إنشاء المخبز، مشيرًا إلى أنه سيجري افتتاح الكوبري الذي يصل منطقة القابوطي بالحي الإماراتي عبر قناة الاتصال أول أكتوبر المقبل.