ضبط سيارة مسروقة منذ 3 سنوات بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

استعاد ضباط إدارة المرور بمديرية أمن الأقصر، مساء الأربعاء، سيارة ملاكي مُبلغ بسرقتها من محافظة القاهرة منذ عام 2014، تحمل لوحات معدنية ورخصة مزورة.

تلقى اللواء مصطفى صلاح مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد محمد صلاح مدير إدارة المرور، يفيد بتمكن الرائد ثروت خلف الله قائد الطريق الزراعي الغربي، بإدارة المرور، بضبط المدعو "مصطفي.ب.ع" مقيم بنصر النوبة أسوان، أثناء قيادته سيارة ماركة (هيونداي) فضية اللون موديل 2012، رقم18618 ملاكي أسوان بعد الاشتباه به.

وبفحص السيارة، تبين أن اللوحات مزورة، وأن الرقم الأصلي للسيارة "س د ن 962" مبلغ بسرقتها في القضية رقم 3078 جنح لسنة 2014، من مالكها الأصلي المدعو "محمد رفعت علي" بتاريخ 12\2\2014.

تحرر المحضر رقم 7648 لسنة 2017، إداري مركز القرنة، وجار العرض على النيابة.