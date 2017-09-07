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انتحار ربة منزل بـ"قرص الغلة السام" بسبب الخلافات الزوجية في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

انتحار ربة منزل بـ"قرص الغلة السام" بسبب الخلافات الزوجية في الدقهلية

12:37 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

أرشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

لقيت ربه منزل بقرية أبو زكري، التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعها بعد انتحارها بتناول قرص سام يستخدم في حفظ الغلال بعد خلافات مع زوجها.

تلقي اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود إشارة من مستشفى منية النصر بوصول "آية.ح. ف - 25 سنة" ربة منزل، جثة هامدة، نتيجة تناولها مادة سامة.

انتقل ضباط مباحث مركز منية النصر، بقيادة الرائد إسلام صقر، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أحمد العزب لمكان البلاغ، وتبين أن المتوفاة أقدمت على الانتحار بتناول قرص سام يستخدم في حفظ القمح، بسبب خلافات أسرية.

تحرّر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة

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