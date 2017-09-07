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محافظ دمياط يوافق على تعيين 665 مُعلمًا جديدًا

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مصراوي Masrawy

محافظ دمياط يوافق على تعيين 665 مُعلمًا جديدًا

12:36 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

محافظ دمياط يوافق على تعيين 665 مُعلمًا جديدًا

محافظ دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

أصدر الدكتور الوزير إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، قرارًا بتعيين 665 معلمًا مساعدًا على وظيفة معلم في الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، وفقا للمادة (73) من القانون رقم (155) لسنة 2007 والمعدل بالقانون (93) لسنة 2012 لشاغلي وظيفة معلم مساعد، وما في مستواها، والذين حصلوا على شهادة الصلاحية واستوفوا كافة الشروط المطلوبة للتعيين.

ومن المقرر أن يمنح المعينون بدل الاعتماد المقرر قانونًا، اعتبارًا من الشهر التالي لصدور قرار المحافظ.

من جانبه، أكد سمير عوض، مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم اتخاذ إجراءات تسليمهم العمل على وظيفة معلم، اعتبارًا من الأحد المقبل، طبقا لجدول مقدم من شئون العاملين بالديوان للتوزيع على الإدارات.

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