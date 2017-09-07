أخبار عاجلة

8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

اليوم ..إعادة محاكمة ياسمين النرش في التعدي على ضابط بمطار القاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم ..إعادة محاكمة ياسمين النرش في التعدي على ضابط بمطار القاهرة

12:22 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

اليوم ..إعادة محاكمة ياسمين النرش في التعدي على ضابط بمطار القاهرة

ياسمين النرش

كتب –محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، إعادة محاكمة ياسمين النرش، المعروفة بـ "سيدة المطار" في اتهامها بالتعدي على ضابط بالمطار.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار يوسف عثمان وعضوية المستشارين نبيل يوسف، وياسر الأحمداوي.

وأخلت الدائرة السابعة بالمحكمة سبيل "النرش"، في وقت سابق، بكفالة 20 ألف جنيه، بعد قبول تظلمها على حبسها ٤ سنوات، بقضية الاعتداء على ضابط بالمطار وحيازة مواد مخدرة.

وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، قبلت الطعن المقدم من "ياسمين محيي الدين النرش" المعروفة إعلاميًا بـ "سيدة المطار" على الحكم الصادر ضدها بالسجن 4 سنوات، وتغريمها 50 ألف جنيه، وإعادة المحاكمة لاتهامها بحيازة المخدرات ومقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي بالضرب.

وتضمن حُكم –أول درجة- معاقبة ياسمين النرش بالسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة حيازة مخدر الحشيش، والحبس لمدة عام واحد عن تهمة التعدي على موظف عمومي (ضابط شرطة) بالقول والفعل أثناء تأدية عمله، وتغريمها 50 ألف جنيه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الداخلية: ضبط 42 جواز سفر وتأشيرة مزيفة بمطار القاهرة خلال أغسطس

    أخبار

  • بالصور.. مساعد وزير الداخلية يودع أسر الشهداء قبل السفر للحج

    أخبار

  • بعثة أسر شهداء ومصابي "الداخلية" تغادر مطار القاهرة لأداء مناسك الحج

    أخبار

  • ضبط 12 كجم "زركونيوم" بديل الماس مع راكب قادم من الصين بمطار القاهرة

    أخبار

إعلان

67c3c274e0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة