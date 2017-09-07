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اليوم ..نظر دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية

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مصراوي Masrawy

اليوم ..نظر دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية

12:17 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

مجلس الدولة

كتب –محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ إجراءات تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية .

أقام الدعوى التي حملت رقم ٥٤١٠٤ لسنة ٧١ قضائية، خالد علي المحامي، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيري الخارجية والداخلية.

طالبت الدعوى حظر القيام بأي تصرفات قانونية تنال من سيادة على الجزيرتين، وعدم إنزال العلم المصري منهما، مع حظر رفع علم أي دولة أخرى، وحظر الموافقة والتصديق على الاتفاقية، مع بطلان الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن.

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