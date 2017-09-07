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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:34 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الاربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة، والتي كان أهمها استمرار معاناة الأقلية المسلمة في مينمار والصين تجدد اعتراضها على نشر منظومة "ثاد"، إضافة إلى وقوع انفجار في مطار ويلز.

1- بنجلادش تتهم بورما بزرع ألغام في المنطقة الحدودية

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 طفلة من أقلية الروهانجا الفارين من مينمار اليوم (أ ف ب)

اتهم مصدران بحكومة بنجلادش ميانمار بأنها تقوم منذ ثلاثة أيام بزرع ألغام أرضية عبر قطاع من الحدود بين البلدين، وأضافا أن الغرض من ذلك قد يكون الحيلولة دون عودة الروهينجا المسلمين الذين فروا من العنف فيها.

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2- تظاهرة لآلاف المسلمين الإندونيسيين احتجاجا على اضطهاد الروهينجا

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تظاهرات أمام سفارة مينمار في جاكرتا اليوم (أ ف ب)

تظاهر إندونيسيون مسلمون أمام السفارة البورمية في جاكرتا للمطالبة بوقف العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة في بورما.

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3- انفجار في مطار ويلز

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قوات الأمن تحيط موقع الحادث (أ ف ب)

أفاد شهود عيان، لوسائل إعلام بريطانية عديدة، عن تحطم طائرة في مطار ويلز، وسماع دوي انفجار ضخم.

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4- الصين تعترض مجددا على نشر الدرع الصاروخي "ثاد"

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صورة من موقع المنظومة الصاروخية الأمريكي في كوريا الجنوبية (أ ف ب)

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج، في تصريح رسمي، من التأثير الخطير لتلك الخطوة التي تقوم بها سول على الأمن الإقليمي.

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5- إعصار إرما يتحرك فوق جزيرة باربودا في الكاريبي

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إعصار إرما في الكاريبي اليوم (أ ف ب)

مر إعصار "ارما" وهي عاصفة من الفئة الخامسة وصفت بأنها أقوى إعصار في المحيط الاطلسي، يتم تسجيله، عبر جزيرة باربودا في الكاريبي، في طريقه نحو ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

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