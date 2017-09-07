حساسين: زيارة السيسي لفيتنام نتائجها كبيرة.. وعلى الحكومة الاستفادة منها

كتب- أحمد علي:

أشاد الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فيتنام، مؤكدًا أنه سيكون لها نتائج إيجابية كبيرة لصالح مصر وشعبها خاصة بعد توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات النقل البحري، وصناعة السفن، والزراعة، والاستزراع السمكي، وتكنولوجيا المعلومات.

وقال حساسين في بيان له، إن الزيارة تعد الأولى لرئيس مصري منذ نحو نصف قرن لدولة فيتنام عقب مشاركة السيسي في قمة "بريكس" بالصين، مضيفًا أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت لاعبًا أساسياً ورئيسياً في السياسة الدولية في ظل الاهتمام الكبير وغير المسبوق من جميع الرؤساء وزعماء وقادة العالم بالرئيس السيسى خلال جميع زياراته الخارجية.

وطالب حساسين، الحكومة بالإسراع في تنفيذ كل الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع فيتنام حتى تستفيد مصر من التجربة الفيتنامية في جذب الاستثمارات الخارجية، وبخاصة في مجال الصناعات الذكية وما حققته من معدلات تنمية مرتفعة السنوات الأخيرة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى جمهورية فيتنام قادمًا من مطار شيامن الدولي بالصين، وذلك عقب مشاركته في قمة مجموعة "البريكس" التي عقدت خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من سبتمبر الجاري.