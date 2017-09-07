أخبار عاجلة

8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

حساسين: زيارة السيسي لفيتنام نتائجها كبيرة.. وعلى الحكومة الاستفادة منها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حساسين: زيارة لفيتنام نتائجها كبيرة.. وعلى الاستفادة منها

11:49 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

حساسين: زيارة السيسي لفيتنام نتائجها كبيرة.. وعلى الحكومة الاستفادة منها

زيارة السيسي لفيتنام

كتب- أحمد علي:

أشاد الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فيتنام، مؤكدًا أنه سيكون لها نتائج إيجابية كبيرة لصالح وشعبها خاصة بعد توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات النقل البحري، وصناعة السفن، والزراعة، والاستزراع السمكي، وتكنولوجيا المعلومات.

وقال حساسين في بيان له، إن الزيارة تعد الأولى لرئيس مصري منذ نحو نصف قرن لدولة فيتنام عقب مشاركة السيسي في قمة "بريكس" بالصين، مضيفًا أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت لاعبًا أساسياً ورئيسياً في السياسة الدولية في ظل الاهتمام الكبير وغير المسبوق من جميع الرؤساء وزعماء وقادة العالم بالرئيس السيسى خلال جميع زياراته الخارجية.

وطالب حساسين، الحكومة بالإسراع في تنفيذ كل الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع فيتنام حتى تستفيد مصر من التجربة الفيتنامية في جذب الاستثمارات الخارجية، وبخاصة في مجال الصناعات الذكية وما حققته من معدلات تنمية مرتفعة السنوات الأخيرة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى جمهورية فيتنام قادمًا من مطار شيامن الدولي بالصين، وذلك عقب مشاركته في قمة مجموعة "البريكس" التي عقدت خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من سبتمبر الجاري.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي: مصر وفيتنام تجمعهما علاقات تاريخية فرضتها ظروف الدولتين

    أخبار

  • ​بالصور- الرئيس الفيتنامي يقيم مأدبة عشاء على شرف السيسي

    أخبار

  • السيسي يدعو سكرتير الحزب الشيوعي الفيتنامي لزيارة القاهرة

    أخبار

  • الرئيس الفيتنامي يستقبل السيسي بالقصر الرئاسي في هانوي

    أخبار

إعلان

804d1c6a80.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017