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العرب اليوم: تعديل وزاري في تونس والسيسي في فيتنام

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: تعديل وزاري في تونس والسيسي في فيتنام

12:08 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الاربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها معارك القوات النظامية السورية في ديرالزور والعاهل السعودي يجرى اتصالًا بالرئيس الأمريكي، علاوة على زيارة الرئيس إلى فيتنام.

 

1- تعديل وزاري في تونس

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رئيس التونسية يوسف الشاهد في جلسة للبرلمان (أ ف ب)

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تعديلا وزاريا جزئيا، وقال إن هذه الحكومة ستكون بمثابة "حكومة حرب".

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2- القوات السورية توسع سيطرتها في محيط دير الزور

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الجيش العربي السوري في ديرالزور (أ ف ب)

صرح مصدر عسكري سوري بأن القوات الحكومية تمكنت من توسيع نطاق سيطرتها في محيط الطريق الذي اجتازته أمس للوصول إلى الفوج 137 على الأطراف الغربية لمدينة دير الزور بشرق البلاد.

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3- وصول السيسي إلى فيتنام في أول زيارة لرئيس مصري

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الرئيس عبد الفتاح السيسي في فيتنام اليوم (أ ف ب)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية فيتنام قادمًا من مطار شيامن الدولي بالصين، وذلك عقب مشاركته في قمة مجموعة "البريكس" التي عقدت خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من سبتمبر الجاري.

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4- قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مركز الأمن الجنائي في الرقة

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عناصر من قوات سوريا الديمقراطية بالرقة (أ ف ب)

قال قائد عسكري من قوات سورية الديمقراطية (قسد) إن قواتهم حققت تقدماً مهما، وسيطرت على مركز الأمن الجنائي ومركز المرور في مدينة الرقة شمال شرق سورية.

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5- الملك سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا بترامب لبحث العلاقات الثنائية

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الملك سلمان والرئيس الأمريكي دونالد - أرشيفية (ا ف ب)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وفقًا لوكالة الأنباء .

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