اليوم ..نظر دعوى بطلان قانون "التجمهر"
12:16 ص الخميس 07 سبتمبر 2017
مجلس الدولة
كتب –محمود الشوربجي:
تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بالقانون.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
ذكرت الدعوى أن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928 -وفق نص الدعوى-.
وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.
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