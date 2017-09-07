اليوم ..الحكم على 4 متهمين بقضية "رشوة وزارة الزراعة"

كتب –محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، حكمها بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة الزراعة"، والمتهم فيها رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، و3 آخرين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال علي عبد اللآه، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبوسحلي، وعصام الضويني.

المتهمون في القضية هم: "يوسف س."، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، "محمود إ."، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب بورسعيد، ونجله "أبو العز"، و"مسعد م."، مفتش زراعي ببورسعيد.