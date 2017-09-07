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أسامة كمال: المسلمون يذبحون في ميانمار.. والتحرك العربي والإسلامي متأخر

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أسامة كمال: المسلمون يذبحون في ميانمار.. والتحرك العربي والإسلامي متأخر أسامة كمال: المسلمون يذبحون في ميانمار.. والتحرك العربي والإسلامي متأخر

التحرير

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قال الإعلامي أسامة كمال، الأربعاء، إن هناك مأساة حقيقية يتعرض لها المسلمون في ميانمار، مستكملًا: «ناس بتتقتل وبتتدبح والتحرك الدبلوماسي العربي والإسلامي متأخر، وفيه ناس بتصطاد في المياة العكرة».

أضاف كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»، «يمكن بحسن نية البعض بينشر صور مضروبة عشان تعبأ الرأي العام، الصور المضروبة المنتشرة على فيسبوك أكتر من الصور الحقيقية وبتقلل من قيمة الحقائق، الحقيقة تتوه وسط زخم المضروب».

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تابع: «التزييف عمره قصير وبيتكشف، وممكن يكون الكلام ده بيرفع من حالة التأجج عند الشعوب العربية والمسلمة، لكن الناس هيكون رأيها إيه لما تعرف إن اللي حركها كلام مضروب مع إن الحقيقة ممكن تكون أكثر قسوة من اللي في الصور المفبركة».

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التحرير

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