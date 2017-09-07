مستشفى حكومي يتحول إلى وكر للجريمة في سوهاج.. والصحة: الحل قريبًا (صور)

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تحول المستشفي التكاملي بحاجر مشطا التابعة لقرية نزلة عمارة بمركز طهطا بسوهاج، والذي يخدم عشرات القرى والنجوع، لمأوى للحيوانات الضالة، ووكرا لمتعاطي المخدرات وراغبي المتعة الحرام، بعدما سقط من حسابات المسئولين.

يقول شنودة سمير، أحد الأهالي، إن المستشفى كان قلعة طبية، وتحول إلى مساكن للأشباح يرعى الأغنام فيها نهارًا، ويحدث ما لا يمكن وصفه ليلا.

وأضاف حسن عمر، أحد الشباب بالقرية، أن المستشفى تحول إلى "خرابة" منذ سنوات قليلة، وتحولت الأجهزة الطبية به إلى كهنة، دون تقديم بدائل للمواطنين، مضيفا: "قريتنا ليس بها مركز شباب فنضطر للعب في فناء المستشفى، الذي وصل الإهمال به إلى درجة قضاء مرتاديه حاجتهم داخل أروقته، وحتى أن بعض المدمنين يتعاطون المخدرات فيه ليلا".

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مخابئ للأفاعى داخل المستشفى

وأوضح مصطفي السيد، أن اللصوص سرقوا البنية التحتية لمستشفى القرية؛ ليتحول إلى محرقه للنفيات والقمامة، رغم وجود أجهزة طبية في الغرف المغلقة بالمستشفي، التي أصبحت مخابئ للأفاعي والحشرات.

من جانبها، أكدت الدكتورة روفيدا سلطان، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القرية بها وحدة صحية لطب الأسرة، والوزارة ستُفعل قريبا قسم الأخصائي داخل الوحدات الريفية؛ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وصرف الأدوية لهم، حيث تم تدريب الأطباء والممرضين تمهيدا لتفعيل الخدمة.

وأضافت: "تم حصر كافة الأجهزة الطبية المتراكمة بالمستشفيات التكاملية، وإيداعها بإدارات المراكز لاستغلالها لاحقا لخدمة المواطنين".