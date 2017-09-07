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خبير عن زيارة السيسي لفيتنام: الهدف اقتصادي بالدرجة الأولى

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خبير عن زيارة السيسي لفيتنام: الهدف اقتصادي بالدرجة الأولى خبير عن زيارة السيسي لفيتنام: الهدف اقتصادي بالدرجة الأولى

التحرير

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قال الدكتور أحمد قنديل، خبير العَلاقات الآسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اليوم الأربعاء، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح ، لدولة فيتنام تُعد اقتصادية بالدرجة الأولى.

أوضح خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد»، أن الهدف من هذه الزيارة فتح قنوات التفاعل والحوار بين رجال الأعمال في البلدين، وأن المصرية راغبة في التعامل مع هذه الدولة، فضلًا عن أنها رسالة طمأنينة للعمل معًا.

أضاف أن «دولة فيتنام تشهد نموًا كبيرًا ومتسارعًا، كما أنّ هذه الدولة لديها تجارب ناجحة في الإصلاح الاقتصادي، وفي تدريب العمالة، وكذلك في جذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى أنها من أهم الدول في منطقة جنوب شرق آسيا».

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أشار أن رجال الأعمال المصريين لم يكن لديهم معرفة كافية بالسوق الفيتنامي، بسبب عدم تواجد الإعلام المصري في هذه الدولة الناجحة اقتصاديًا.

ولفت قنديل إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بفيتنام سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو أو الصين، قائلاً: "هذه الزيارة تأتي في إطار فرص التعاون المشترك بين البلدين".

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التحرير

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