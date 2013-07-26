كندة علوش: أنا ضد "الإخوان" لأنهم يلوثون الدين.. وما حدث في سوريا ثورة تحولت إلى حرب

كتب : محمد عاشور منذ 16 دقيقة

قالت الفنانة السورية كندة علوش، إن مصر تحتضن جميع الفنانين العرب، مؤكدة أن حلم أي فنان عربي هو العمل في مصر.

وأضافت علوش، خلال لقائها ببرنامج "جر شكل" مع الإعلامي محمد علي خير، أن مصر هي مركز استقطاب كل العرب، وهذا ما يجعلها قبلة جميع الفنانين، مشيرة إلى أنها لم تجد في مصر والوسط الفني المصري إلا كل الحب والاحتواء.

وأشارت إلى أنها في بداية عملها في الدراما المصرية ورثت حسن السمعة من الفنانين السوريين الذين سبقوها في العمل في الدراما المصرية، مؤكدة أنها تحترم تاريخ الفنانة رغدة، وتابعت "الفنانة رغدة لها مطلق الحرية في موقفها السياسي".

وقالت الفنانة السورية، إنها نزلت ميدان التحرير يوم 30 يونيو، وشعرت باطمئنان كبير عندما حلقت طائرات الجيش المصري فوق الميدان، مشيرة إلى أن ما حدث في سوريا هي ثورة تحولت إلى حرب حقيقية، بعد انتشار السلاح، وتابعت "دمشق هي أمي والقاهرة هي بلدي الثانية".

وقالت إن "إسرائيل هي العدو التاريخي لكل العرب، هي السرطان الذي يصفي الجسد العربي"، متمنية أن يتخلص العرب من هذا السرطان.

وأضافت أنها ليست مؤيدة لتنظيم الإخوان المسلمين، وأي جماعة تلوث الدين تشوهه بإدخاله في السياسة.