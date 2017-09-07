حفل زفاف يتحول لمشاجرة أطلق خلالها عاطل الرصاص على جاره بحلوان
حفل زفاف يتحول لمشاجرة أطلق خلالها عاطل الرصاص على جاره بحلوان
12:00 ص الخميس 07 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - فتحي سليمان:
ألقت قوات أمن قسم شرطة حلوان، القبض على عاطل لاتهامه بإصابة جاره بفرد خرطوش أثناء ابتهاجهم بحفل زفاف صديقهم.
تلقى ضباط قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بحفل زفاف بدائرة القسم أسفر إصابة شخص بطلق ناري.
وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشادة كلامية بين كل من "م.ا"، عاطل، و"ع.م"، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأول بإخراج فرد خرطوش من حيازته وأصاب الثاني بذراعه الأيمن، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم في الواقعة.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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