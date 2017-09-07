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الأهلي: سنطالب بحضور 60 ألف مشجع لمباراة الترجي أسوة بالمنتخب (فيديو)

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الأهلي: سنطالب بحضور 60 ألف مشجع لمباراة الترجي أسوة بالمنتخب (فيديو) الأهلي: سنطالب بحضور 60 ألف مشجع لمباراة الترجي أسوة بالمنتخب (فيديو)

التحرير

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قال اللواء شمس، مدير عام النادي الأهلي، إن ناديه سيطلب من وزارة الداخلية حضور 60 ألف مشجع في مباراته أمام الترجي التونسي أسوة بمباراة الوطني أمام أوغندا أمس الثلاثاء، التي مرت بنجاح على جميع الأصعدة.

وأضاف «شمس»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه إبراهيم فايق على قناة sports، أن مباراة الترجي تعتبر «قومية» خاصة وأن الأهلي هو الممثل الوحيد لمصر في البطولات الإفريقية، مشيرًا إلى أن النادي يثق في التزام جماهيره. 

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وتابع، أن طلب ناديه ليس صعبًا في ظل عدم وجود جمهور كبير للفريق المنافس، وطريقة الحصول على تذاكر المباراة ستكون على الإنترنت بطريقة منظمة مما يسهل الإجراءات الأمنية.

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التحرير

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