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الحضري: «كنت بنام وأصحى وألاقي كوبر وجهازه لسة شغالين» (فيديو)

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الحضري: «كنت بنام وأصحى وألاقي كوبر وجهازه لسة شغالين» (فيديو) الحضري: «كنت بنام وأصحى وألاقي كوبر وجهازه لسة شغالين» (فيديو)

التحرير

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قال عصام الحضري، حارس مرمى الوطني، إن جميع لاعبي المنتخب لا يفرق معهم المشاركة في المباريات بقدر تحقيق هدف التأهل لكأس العالم، مشيرًا إلى أن الحلم اقترب والجميع يجتهد من أجل تحقيقه.

وتغلب المنتخب الوطني على ضيفه الأوغندي بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين أمس الثلاثاء، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018. 

وتابع «الحضري» خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، أن جميع حراس المنتخب يتدربون بقوة ولا يعلم أحد من الذي سيشارك في المباريات، مؤكدًا أن المنافسة بين جميع اللاعبين شرسة، دون التركيز حول من سيشارك أساسيًا.

وأضاف، أن الجهاز الفني بالكامل يبذل مجهودًا كبيرًا في عمله بشكل مستمر، معلقًا «كنتب بستغرب لما أنام وأصحى الصبح بدري ألاقي الجهاز الفني لسه قاعدين يشتغلوا».

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التحرير

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