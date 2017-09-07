مدرب المنتخب السابق: «الحضري منتهي من 2012» (فيديو)

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قال زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، إن الهجوم على المنتخب الوطني، وانتقاد الأداء الذي قدمه أمام أوغندا غير مبرر، مشيرًا إلى أن البعض في مصر يكره النجاح، «فيه ناس بحس إنهم مش مصريين».

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «ستاد الأهلي»، أن الجمهور عليه رفع الضغط عن اللاعبين لعدم تشتيت تركيزهم لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام الكونغو ثم التفكير في لقاء غانا بالجولة الأخيرة.

وعن مستوى عصام الحضري، حارس الفراعنة، قال عبد الفتاح: إنه منتهي ويعتبره معتزلًا منذ عام 2012، وأن رد فعله أصبح بطيئًا بسبب عامل السن، مشيرًا إلى أن الكرة الوحيدة التي وصلت إليه في مباراة أوغندا سكنت الشباك.

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وتابع، أن مشاركة الحضري أساسيًا مع المنتخب وهو في سن الـ45، ليس في صالح الكرة المصرية، وزملاءه من الحراس في ظل رد فعله الذي أصبح بطيء بشكل واضح.

وتغلب المنتخب الوطني على ضيفه الأوغندي بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين أمس الثلاثاء، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.