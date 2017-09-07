أخبار عاجلة

8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مدرب المنتخب السابق: «الحضري منتهي من 2012» (فيديو)

Google+ Print
مدرب المنتخب السابق: «الحضري منتهي من 2012» (فيديو) مدرب المنتخب السابق: «الحضري منتهي من 2012» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى الوطني السابق، إن الهجوم على المنتخب الوطني، وانتقاد الأداء الذي قدمه أمام أوغندا غير مبرر، مشيرًا إلى أن البعض في يكره النجاح، «فيه ناس بحس إنهم مش مصريين».

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج « الأهلي»، أن الجمهور عليه رفع الضغط عن اللاعبين لعدم تشتيت تركيزهم لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام الكونغو ثم التفكير في لقاء غانا بالجولة الأخيرة.

وعن مستوى عصام الحضري، حارس الفراعنة، قال عبد الفتاح: إنه منتهي ويعتبره معتزلًا منذ عام 2012، وأن رد فعله أصبح بطيئًا بسبب عامل السن، مشيرًا إلى أن الكرة الوحيدة التي وصلت إليه في مباراة أوغندا سكنت الشباك. 

شاهد أيضا

وتابع، أن مشاركة الحضري أساسيًا مع المنتخب وهو في سن الـ45، ليس في صالح الكرة المصرية، وزملاءه من الحراس في ظل رد فعله الذي أصبح بطيء بشكل واضح.

وتغلب المنتخب الوطني على ضيفه الأوغندي بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين أمس الثلاثاء، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "