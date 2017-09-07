البيئة تكشف سبب حدوث اختناقات بمحيط مصنع سماد طلخا بالقليوبية

كتبت- مادي غيث:

صرح الدكتور هشام ربيع رئيس الإدارة المركزية لفرع جهاز شئون البيئة بشرق الدلتا، بأنه ورد إلى غرفة العمليات المركزية عدة بلاغات في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك تفيد باختناقات نتيجة انبعاث النشادر من مصنع (الدلتا للصناعات والأسمدة الكيماوية – سماد طلخا) بمحافظة الدقهلية.

وأكد ربيع - في تصريحات اليوم - أنه فور تلقى البلاغات تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد رخا رئيس قطاع الفروع ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بوزارة البيئة، ومجموعة كبيرة من الفنيين من معمل الفرع وإدارة البيئة بالمحافظة والأمن الصناعي ومديرية الشئون الصحية ونائب مجلس ومدينة طلخا.

وبالفحص تبين للجنة أن تلك المشكلة ظهرت ثالث أيام العيد بتاريخ 3 سبتمبر في الوردية المسائية، حيث حدث تسريب في خط الأمونيا بوحدة إنتاج اليوريا، مما استوجب توقف الوحدة لمدة ساعة واحدة، وتم إصلاحها في الحال وتم استئناف العمل بعد إصلاحها.

وأشار ربيع إلى أن ذلك المصنع تحت رقابة وزارة البيئة منذ عدة أعوام، حيث قام جهاز شئون البيئة بإلزام إدارة الشركة بتقديم خطة توفيق أوضاع بدأت منذ 2016 وتنتهي في 2019 طبقا لنص القانون 4 لسنة 1994 وتتضمن استبدال الوحدة المتهالكة بأخرى جديدة.

وحرصا من وزارة البيئة على سرعة التعامل مع أي حالات مشابهة من المصنع، أكد الدكتور هشام ربيع بأنه قد تم الاتفاق مع إدارة المصنع على نقل محطتين رصد لنوعية الهواء في البيئة المحيطة من أصل أربعة محطات مملوكة للمصنع ومركبة داخله، للمناطق السكنية المقابلة للمصنع بمدينة المنصورة، وربطهم بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة، للرصد الدائم لانبعاثات المصنع والتأكد من ومطابقتها بالحدود المسموح بها قانونا وسرعة التعامل معها في حال تكرار حوادث مشابهة.

وأوضح ربيع أن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، اتصل بوزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، ومحافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، ووزير الصحة والسكان الدكتور أحمد راضي، لعقد اجتماع عاجل لبحث أوجه التعاون المشترك لحل مشاكل المصنع ودرء أية مخاطر قد تهدد الصحة العامة مستقبلا.