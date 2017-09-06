الملك سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا بترامب لبحث العلاقات الثنائية
الملك سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا بترامب لبحث العلاقات الثنائية
11:19 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
الملك سلمان ودونالد ترمب
(مصراوي):
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم.
وأكد سلمان وترامب - خلال الاتصال - على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين.
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