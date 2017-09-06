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الملك سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا بترامب لبحث العلاقات الثنائية

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مصراوي Masrawy

الملك سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا بترامب لبحث العلاقات الثنائية

11:19 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

الملك سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا بترامب لبحث العلاقات الثنائية

الملك سلمان ودونالد ترمب

(مصراوي):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء .

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم.

وأكد سلمان وترامب - خلال الاتصال - على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين.

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مصراوي Masrawy

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