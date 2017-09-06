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روسيا: اتهامات الأمم المتحدة لسوريا باستخدام الغاز السام "دعائية"

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مصراوي Masrawy

: اتهامات الأمم المتحدة لسوريا باستخدام الغاز السام "دعائية"

11:09 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

موسكو - (د ب أ): 

رفضت الخارجية الروسية الاتهامات، التي وجهتها الأمم المتحدة إلى سورية باستخدام الغاز السام، ووصفتها بالدعائية.

وكان خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة قد حملوا، في وقت سابق، سلاح الجو السوري المسؤولية عن هجوم غاز السارين، الذي وقع يوم الرابع من نيسان/أبريل الماضي في مدينة خان شيخون، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 83 شخصا ، وإصابة نحو 300 آخرين.

وقال ميخائيل أوليانوف، رئيس قسم الرقابة على التسليح في الخارجية الروسية، إن الوثيقة يمكن وصفها بأنها عمل هواة ودعائي لكن لا يمكن أبدا وصفها بأنها احترافية وغير منحازة".

وأضاف أوليانوف أن معدي الوثيقة لم يتوجهوا أبدا إلى مكان الحدث، واكتفوا فقط بالاستناد إلى أقاويل شهود عيان.

وصرح الدبلوماسي الروسي لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية: "معدي الوثيقة تجاهلوا بالكامل احتمالية أن يكون الحادث مدبرا، ثمة شواهد عديدة تشير إلى ذلك".

وتدعي سورية وحليفتها روسيا، أنه تمت إصابة مستودع للغاز السام تابع للمعارضة في خان شيخون، غير أن تقرير الأمم المتحدة أوضح أن الضحايا تعرضوا للهجوم قبل الغارة المزعومة على المستودع بساعات.

يذكر أن طائرة قاذفة قنابل من طراز سوخوي كانت تحلق فوق المنطقة، ولا يستخدم هذه الطائرات إلا سلاح الجو السوري، ودلت شظايا القنابل على أنها مصنعة في الاتحاد السوفيتي السابق.

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مصراوي Masrawy

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