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الأمم المتحدة: 37 مليون شخص يمكن أن يتضرروا بسبب إعصار إرما

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: 37 مليون شخص يمكن أن يتضرروا بسبب إعصار إرما

11:06 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

الأمم المتحدة: 37 مليون شخص يمكن أن يتضرروا بسبب إعصار إرما

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ): 

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 37 مليون شخص يمكن أن يتضرروا جراء إعصار إرما.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك - الذي أعلن هذا العدد في بيان موجز في نيويورك - إنه تم إرسال فريق مساعدات أممي بالفعل إلى جزيرة باربادوس في البحر الكاريبي، بالإضافة إلى أن هناك فرقا إضافية على أهبة الاستعداد.

ويستعد أفراد طواقم الأمم المتحدة المتمركزون في هايتي للإعصار، وهم مستعدون أيضا لتوفير مساعدات الطوارئ إذا ما دعت الحاجة لذلك.

ويتجه الإعصار، المصنف في الفئة الخامسة، غربا في اتجاه بورتو ريكو وجزيرة هيسبانيولا.

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