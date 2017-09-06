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السودان يعزز الإجراءات الأمنية على حدوده مع إثيوبيا

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مصراوي Masrawy

السودان يعزز الإجراءات الأمنية على حدوده مع إثيوبيا

11:04 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

السودان يعزز الإجراءات الأمنية على حدوده مع إثيوبيا

ارشيفية

الخرطوم - (د ب أ):
عززت السودانية من إجراءاتها الأمنية على الشريط الحدودي مع دولة إثيوبيا.

وذكرت "الشروق" السودانية في موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن الحكومة السودانية كثفت من وجودها الأمني وأنشأت نقاط ارتكاز لمراقبة الحدود بما يسهم في محاربة عمليات التهريب والاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات، و الجرائم العابرة للحدود كافة.

واطلع وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة حامد منان، الأربعاء، على مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بولاية القضارف شرقي السودان على الحدود مع إثيوبيا.

وأكد والي القضارف، ميرغني صالح، في تصريح صحفي، عقب لقائه وزير الداخلية، إن اللقاء أمن على إنشاء مشاريع للتنمية بالشريط الحدودي مع إثيوبيا لتبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة بين الدولتين.

وتأتي هذه الإجراءات من جانب الخرطوم، إضافة إلى العمليات التي بدأت تقوم بها القوات السودانية الإثيوبية المشتركة، في شهر مايو الماضي، على حدود البلدين للحد من جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المخدرات.

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مصراوي Masrawy

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