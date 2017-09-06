​نائبة تطالب بتدريس "مواقع التواصل الاجتماعي" ​بالمرحلة الابتدائية

كتب- أحمد علي:

طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بإعداد مادة دراسية عن وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" لتدريسها للأطفال بالمرحلة الإبتدائية.

وقالت أبو السعد في تصريح لها، إن وسائل التواصل الاجتماعي بمفهومها الواسع هي لغة العصر القادمة وعلينا نحن كدولة مواكبة الزمن الحالى والتفكير فيما سيجد علينا من تكنولوجيا، الأمر الذى يتطلب أن نتحرك ونعد العدة بإخراج مادة دراسية تدرس للأطفال في المراحل الابتدائية وتعريفهم بمهارات البحث إلى جانب تعليمهم استكشاف المواضيع وبناءها وتجميع البيانات وتحليلها وإعطاء مادة تعريفية فيما بعد.

وأضافت أبو السعد، أن الغالبية العظمى من الشباب يعتمد اعتماد كلى على مصادره من "السوشيال ميديا" وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى الانفصال عن الواقع والعيش في عالم افتراضى لا يعكس الحقيقة، مطالبة بالاستعانة القائمين على "السوشيال ميديا" في وضع تلك المادة الدراسية.

وأوضحت -مبررة سبب اقتراحها تلك الفكرة- أن "الظروف الاقتصادية الصعبة وغيرها تدفع الشباب إلى الانكباب على "السوشيال ميديا" لملىء أوقات فراغهم بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وانستجرام"، إلى جانب أنها تعتبر من أسهل الطرق للتواصل الاجتماعي، فمن خلالها يمكن خلق أبطال وهميين بإرادة أصحابها، فقد يظهر الشاب وهو يتحدث وكأنه مسئول دولة وفى الواقع لا يفهم أي شيء عن أساسيات الدولة".