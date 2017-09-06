أيمن حفني: جددت للزمالك على بياض.. وأشكر مرتضى منصور لهذا السبب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي قام بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم أنه قام بالتجديد للفريق دون أي شروط..

وشدد حفني علي أنه وقع على بياض الزمالك دون النظر إلى أي شئ وأنه يتمني العوده سريعًا للملاعب قائلا "وحشتني المباريات" مضيفًا :"الزمالك بيتي وأشكر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي علي تمسكه بتجديد عقدي قبل نهايته"وأشار أيمن حفني الس

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد نجح في تجديد عقد أيمن حفني صانع ألعاب الفريق لمدة 3 مواسم خلال جلسة جمعته بمرتضى منصور وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وحسين السيد مدير الكرة وأيمن حافظ المدير الإداري.

شاهد أيضا

وانضم حفني للزمالك قادمًا من طلائع الجيش في موسم 2014-2015 وحقق مع القلعة البيضاء بطولة الدوري المصري ولقبي كأس مصر وكأس السوبر.

يذكر أن فريق الزمالك يستعد لمواجهة الإنتاج الحربى، يوم السبت المقبل، فى إطار الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.