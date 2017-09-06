أستاذ علم الاجتماع: شعار تمكين المرأة بريء من ارتفاع نسب الطلاق

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قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، الأربعاء، إن شعار تمكين المرأة بريء تمامًا من ارتفاع نسب الطلاق في مصر، موضحةً أن الأمر يُهدد الأسرة المصرية، ويُسبب حالة من الفزع الجماعي.

أضافت زكريا، خلال لقائها ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أنه لا علاقة للطلاق بدعوات التحرر الاجتماعي، موضحةً أن استقرار الزواج مرتبط بالخلفيات الثقافية والاجتماعية للزوجين.

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أشارت إلى أنه على المنظمات المدنية التوسع في برامج تدريب المقبلين على الزواج، مثلما ما تقوم به أمريكا من توفير بعض البرامج والدورات للمقبلين على الزواج، موضحةً أن المرأة لا تهرب من أي علاقة سعيدة تعيشها.