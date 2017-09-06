وكيل صحة القليوبية عن تسمم 9 أشخاص: معدتهم مستحملتش

التحرير

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قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن حالات التسمم التي شهدتها قرية جزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ سببها تناول طعام ملوث، مضيفًا: "كلوا وجبة ملوثة ومعدتهم مستحملتش".

وأضاف الطباخ في تصريحات لـ"التحرير"، أنه تم استقبال 9 حالات مصابين بأعراض قئ وإسهال ومغص وتلبك معوى، وتم إسعافهم وإعطائهم العلاج اللازم، وغادروا جميعا المستشفى في حالة جيدة، نافيًا وجود حالات خطرة بينهم.

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وأشار الطباخ إلى أنه أرسل لجنة لأخذ عينات من المياه والأطعمة المخزنة بمنازل المصابين كإجراء وقائي لكشف الملابسات كاملة.