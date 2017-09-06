«مافيا الزريعة» تدفع شباب البرلس إلى «مراكب الموت».. والأمن: نتصدى لهم (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تدفع عمليات الصيد الجائر في البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والتي تنفذها عصابات تحمل اسم "مافيا الزريعة"، الشباب إلى البحر، ليس لطلب الرزق، ولكن للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، هربًا من ضيق الرزق، التي خلفتها تلك الأنشطة الإجرامية.

يقول رضا عبد الله، صاحب مزرعة سمكية بمنطقة المثلث ببحيرة البرلس، "نُعاني خلال السنوات الخمس الماضية من سرقات زريعة الأسماك البحرية من (دنيس وطوبار وبوري وقاروص)، التي أصبحت تجارة رابحة لمافيا سرقة الزريعة والخارجين عن القانون حيث يستخدمون لسرقة الزريعة لنشات بمحركات قوية وسريعة تساوي قدرتها أو تتعدى لنشات شرطة المسطحات المائية".

وأضاف صاحب المزرعة السمكية لـ "التحرير"، أن معظم هذه العصابات تأتي من المحافظات المجاورة لسرقة صغار الأسماك من منطقة المثلث، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الزريعة، حيث وصل سعر كيلو زريعة الدنيس إلى أكثر من 20 ألف جنيه، وسعر كيلو زريعة البوري إلى 12 ألف جنيه، وسعر كيلو زريعة القاروص إلى 20 ألف جنيه، وكيلو زريعة الطوبار وصل سعره إلى 8 آلاف جنيه, حيث كان سعر كيلو الزريعة قبل ظهور هذه المافيا لا يتعدى 300 جنيه فقط لأي نوع.

وأشار السيد أحمد مرعي، صياد ببحيرة البرلس، إلى أن الصيادين يعيشون معاناة كبيرة؛ لوجود مافيا استغلت الأحداث الأخيرة وكونت فيما بينها مجموعات تقوم بصيد زريعة الاسماك بشباك مخالفة وتعيد بيعها للمزارع السمكية بأثمان مرتفعة الامر الذي يشكل خطورة بالغة علي مصدر رزقهم، لافتا إلى أن هناك قانونًا يمنع الصيد من شهر يناير وحتي مايو في المجاري المائية المالحة، إلا أن هناك أشخاصًا ينصبون شباكهم الدقيقة لصيد زريعة أسماك السهيلي؛ لإعادة بيعها بأسعار مغالى فيها لأصحاب المزارع السمكية خاصة غير المرخصة.

وتابع مرعي: "مهنة الصيد بالبرلس أصبحت مهددة بسبب مافيا الزريعة، مما أدي إلى عزوف الشباب عن المهنة التي أصبحت لاتسمن ولا تغني من جوع، وذهبوا يهرولون إلي الأحلام البراقة والمزيفة في أوروبا عبر الهجرة غير الشرعية، التي تنتهي بكوارث في الغالب".

شاهد أيضا

من جانبه، قال أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن التلوث ومافيا الزريعة هما الخطر الداهم الذي يواجهه الصيادين بإستمرار.

وأضاف نقيب الصيادين، في تصريحات لـ"التحرير"، "التعديات نوعان، إما على المسطح المائي، وهذا يتم عن طريق إقامة جسور وعلب وتحاويط وسدود وصيد جائر، والآخر بسرقة أرض البحيرة وتجفيفها وعملها مزارع سمكية وأحواض سمك ومزارع دواجن أو مشروعات، أو بيعها مساكن للغلابة"، مشيرًا إلى أن السبب في الاستيلاء على بحيرة البرلس هو غياب الدور الأمني لمدة تزيد عن 10 سنوات، إضافة إلى قيام مسؤولي الثروة السمكية بتقسيم البحيرة وبيعها لأصحاب رؤوس الأموال والمصالح، لافتا إلى سيطرة البلطجية على بحيرة البرلس.

وفي سياق مُتصل، أكد مصدر أمني بمديرية أمن كفر الشيخ، أنه تم فرض القبضة الأمنية علي التعديات الواقعة علي بحيرة البرلس، والتي تؤثر سلبًا علي نمو الثروة السمكية وكميات وأحجام الأسماك الناتجة عن أعمال الصيد الحر.

وأضاف المصدر لـ"التحرير"، أن مديرية الأمن تواجه بكل قوة مافيا الزريعة والوقوف لهم بالمرصاد، لافتا إلى أنه تم تكثيف الحملات الأمنية المفاجأة علي بحيرة البرلس والتي أسفرت عن ضبط تحاويط وغزل مخالف بإجمالى 55 مخالفة داخل البحيرة على مساحات كبيرة لاصطياد الزريعة بالمخالفة والاتجار غير المشروع بها لتحقيق أرباح طائلة على حساب تنمية الانتاج السمكى وتنوعه بالبحيرة والبسطاء من الصيادين.

وأضاف المصدر، أنه تم ضبط 9 قضايا ثروة سمكية، و ازالة عشه مخالفة، و3 قضايا غزل مخالف، و5 قضايا تحاويط مخالفة، وإزالة 3000 متر غزل تحاويط مخالف، و 200 غزل حرير جوابي زريعة، و 36 قضية صيد مخالف بمضبوطات 100 متر غزل دورة و 300 متر غزل تحاويط و6 جوابي زريعة.