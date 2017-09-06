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حي وسط بالإسكندرية: سيدة وقعيد عالقان تحت أنقاض عقار محرم بك

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حي وسط بالإسكندرية: سيدة وقعيد عالقان تحت أنقاض عقار محرم بك حي وسط بالإسكندرية: سيدة وقعيد عالقان تحت أنقاض عقار محرم بك

التحرير

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قال علي مرسي، رئيس حى وسط فى الإسكندرية، إن هُناك شخصين لازالا عالقين تحت أنقاض عقار محرم بك المنهار، أحدهما سيدة والثانى شخص "قعيد" يدعى "عم محمد"، مشيرًا إلى أنه جارٍ تركيب كشافات الإضاءة لمواصلة العمل مساءً، واستكمال أعمال رفع الأنقاض.

وأشار مرسى إلى أن سيدة تصادف مروره أثناء انهيار العقار توفيت أسفله وتدعى "نجوى محمود حسن" 42 سنة، عاملة بإحدى المدارس الإبتدائية، وليست من سُكان العقار".

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ولفت رئيس الحى إلى أن العقار باسم ورثة عيد محود عيسى، وصادر له قرار ترميم رقم 44 لسنة 91 لم يتم تنفيذه، وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم 50 لسنه 91، أى منذ 26 سنة، وأن حالته الإنشائية كانت تحتاج إلى الترميم، مشيرًا إلى أن الحى حرر محضرًا بعدم تنفيذ قرار الترميم الصادر عنه.

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التحرير

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